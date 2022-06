Wanted Dead, non solo next-gen: il brutale Action arriverà anche su PS4 e Xbox One

Arriva un nuovo aggiornamento per Wanted Dead, il frenetico Action prodotto da 110 Industries e sviluppato da Soleil, nonché diretto da Hiroaki Matsui, in passato coinvolto nella realizzazione dei Ninja Gaiden firmati Team Ninja.

Wanted Dead è stato mostrato al South By Southwest 2022 l'ultima volta, dove ha colpito i giocatori non solo per i suoi ritmi forsennati, ma anche per la spettacolarità del sistema di combattimento e l'elevato livello di violenza generale, con la possibilità di poter fare letteralmente a pezzi gli avversari a suon di colpi di katana. In quell'occasione era stato inoltre ribadito che il progetto sarebbe arrivato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza nessuna conferma su un esordio anche sulle piattaforme old-gen.

A quanto pare gli sviluppatori hanno deciso di fare marcia indietro, in quanto Wanted Dead è adesso atteso anche su PlayStation 4 e Xbox One. Continuano invece a mancare conferme su una data d'uscita definitiva, con il gioco che per il momento dovrebbe vedere la luce nel corso dell'ultimo trimestre del 2022. L'Action slasher con elementi sparatutto ha per protagonista Hannah Stone, poliziotta di Hong Kong in missione per porre fine ad una misteriosa cospirazione corporativa.

In attesa di maggiori novità, la nostra anteprima di Wanted Dead riassume le nostre sensazioni fin qui sull'opera firmata Soleil.