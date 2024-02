Wanted Dead, occasione incredibile su Xbox: il gioco è a metà prezzo per sempre!

Ad un anno di distanza da quando vi abbiamo parlato dello stiloso e brutale Wanted Dead, proprio come Ninja Gaiden, giungono delle notizie molto importanti del tutto inaspettate. Come un fulmine a ciel sereno, Soleil Ltd. e 110 Industries SA hanno ufficializzato un'incredibile novità: Wanted Dead sarà acquistabile a metà prezzo su Xbox, per sempre!

"Lo avete chiesto, ve lo abbiamo consegnato" è la frase che ha introdotto la comunicazione rilasciata alcune ore fa dall'account X dedicato al gioco. Nella giornata di oggi, dunque, è stata resa pubblica la decisione di abbassare permanentemente il prezzo di Wanted Dead su Xbox. Non si sanno i motivi dietro tale manovra, la quale sembrerebbe non aver coinvolto le controparti su PlayStation e PC, ove il titolo è in sconto del 60% o più (a seconda della piattaforma, l'offerta è variabile).

Eppure, l'ibrido slasher/sparatutto ideato dai creatori di Ninja Gaiden e Dead or Alive è disponibile per sempre alla cifra di 29,99 euro sull'Xbox Store già da ora. Pur non trattandosi del prezzo complessivamente più basso mai raggiunto, è comunque un'importante occasione per andare alla scoperta dell'avventura che vi accompagnerà nelle ardue imprese della "squadra d'élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire un'importante cospirazione aziendale". Cosa ne pensate di tale decisione? Credete che ciò possa dare vita ad una seconda giovinezza per il nuovo stylish action Wanted Dead, dagli autori di Ninja Gaiden?