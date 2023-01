Wanted Dead: requisiti minimi e consigliati per il gioco degli autori di Ninja Gaiden

Wanted Dead esce a febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, realizzato dagli autori di Ninja Gaiden e Dead or Alive, il gioco è una lettera d'amore al genere degli Stylish Action. In attesa di provarlo, ecco i requisiti minimi e consigliati per la versione PC Windows.

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo 64 bit

Sistema operativo Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Processore Intel i5 2500K

Memoria 8 GB di RAM

Scheda video NVIDIA GTX1060

DirectX Versione 11

50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Processore Intel i7 2700K

Memoria 16 GB di RAM

Scheda video NVIDIA RTX2060

DirectX Versione 12

50 GB di spazio disponibile

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Wanted Dead, pur presentando un comparto tecnico ad una prima impressione non particolarmente avanzato, Wanted Dead presenta uno stile estetico che non faticherà a conquistare gli amanti del genere e delle atmosfere Cyberpunk, presentandosi come un tributo a giochi come Ninja Gaiden e Devil May Cry. Wanted Dead esce il 14 febbraio 2023 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, in formato fisico e digitale, al momento l'uscita su Nintendo Switch non è prevista.