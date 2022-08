Wanted Dead rinviato al 2023: nuova data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox

Wanted Dead va incontro ad un rinvio. L'interessante e adrenalinico Action sviluppato dai ragazzi di Soleil, team composto da diversi ex autori di Ninja Gaiden e Dead or Alive, era originariamente atteso entro la fine del 2022, ma adesso gli amanti del genere dovranno pazientare qualche mese in più.

L'opera sarà infatti disponibile nel 2023, ma quantomeno adesso c'è una data definitiva: sarà possibile scatenarsi con i frenetici e brutali combattimenti nei panni della poliziotta Hannah Stone a partire dal prossimo 14 febbraio. Oltre all'esordio su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ricordiamo inoltre che Wanted Dead uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Soleil e il publisher 110 Industries non hanno fornito spiegazioni dietro le ragioni del posticipo, ma non è da escludere che la mossa sia stata decisa, come spesso accade in questi casi, per perfezionare al meglio tutta la produzione.

Il gameplay di Wanted Dead mescolerà fasi sparatutto con combattimenti in puro stile Action slasher, e sarà incentrato sulle imprese della Zombie Unit di Hong Kong di cui la protagonista Hannah fa parte: il gruppo se la vedrà con gang, mercenari e PMC all'interno di un'avventura dalle atmosfere cyberpunk.



In attesa di rivedere il gioco in azione con nuovi trailer, non perdetevi la nostra anteprima di Wanted Dead per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sulla prossima fatica targata Soleil.