War Hospital rinviato: lo strategico survival arriva nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Il publisher Nacon e lo sviluppatore Brave Lamb Studio annunciano il rinvio di War Hospital, un particolare strategico in tempo reale mescolato con meccaniche in stile survival previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il lancio era originariamente atteso per il 26 ottobre 2023, ma si dovrà aspettare più a lungo.

War Hospital non debutterà sul mercato prima di inizio 2024: gli autori per adesso non comunicano una data d'uscita più precisa sull'esordio del gioco, ma novità più concrete in tal senso non tarderanno ad arrivare. Brave Lamb Studio si scusa con tutti i fan per il posticipo, spiegandone le ragioni attraverso un comunicato ufficiale.

"Cari giocatori, ci state seguendo ormai da diverso tempo e sapete quanto ci stiamo impegnando per realizzare un gioco davvero unico. Con l'obiettivo del gioco che è salvare le persone anziché ucciderle, War Hospital offre una prospettiva ludica diversa rispetto a quanto visto in altri strategici. Vogliamo rendere il gioco quanto più profondo e realistico possibile rispettando nel frattempo le tematiche che tratta. E' per questo che War Hospital offre un vasto assortimento di meccaniche tra strategia, gioco di ruolo e gestionali. Questi diversi sistemi sono complessi, ed abbiamo bisogno di più tempo rispetto a quanto stimato per trovare il giusto equilibrio", affermano gli sviluppatori.

"Per raggiungere i nostri obiettivi di qualità ed autenticità - prosegue Brave Lamb Studio - abbiamo deciso di prenderci più tempo e spostare l'uscita all'inizio del 2024. Questi mesi aggiuntivi ci permetteranno di curare ogni dettaglio, rendere più bilanciato il gameplay ed eliminare bug in modo così che abbiate un gioco più rifinito. Grazie per la vostra pazienza, comprensione e supporto".

Appuntamento dunque ai primi mesi del 2024, quando il gioco esordirà non solo su console ma anche su Steam, Epic Games Store e GOG.