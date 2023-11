War Hospital, il survival strategico ha una data d'uscita: appuntamento a gennaio

Inizialmente previsto per il 26 ottobre 2023, War Hospital è stato rinviato al 2024 ed in quel momento lo sviluppatore Brave Lamb Studio non aveva comunicato una nuova data per il suo gioco. Adesso però ci sono importanti novità riguardo il suo esordio sul mercato.

Brave Lamb Studios conferma ufficialmente che War Hospital sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dall'11 gennaio 2024: l'annuncio arriva attraverso un nuovo trailer che rivela non solo la nuova data d'uscita ma ci mostra anche brevi stralci di gameplay, stuzzicando così ancora di più le curiosità e le aspettative dei giocatori.

Per chi non lo conoscesse, War Hospital è un survival strategico che porta gli utenti a gestire un ospedale da campo britannico nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nei panni del maggiore Henry Wells saremo chiamati non solo a portare avanti in condizioni critiche l'ospedale, gestendo la riabilitazione di tutti i soldati feriti più o meno gravemente, ma nel corso della storia saremo costretti anche a prendere molte decisioni difficili che potrebbero cambiare in meglio o in peggio il futuro della nostra struttura medica, nel frattempo che il conflitto prosegue in tutta la sua drammatica potenza e sempre più persone necessitano del nostro aiuto.

L'appuntamento con War Hospital si avvicina un poco alla volta: lo farete vostro al momento dell'uscita?