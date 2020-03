War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius disponibile in Europa da oggi

Square Enix ha annunciato che War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius è ora disponibile per il download anche in Europa su smartphone iPhone, iPad e dispositivi Android, scaricabile gratis con supporto per le microtransazioni.

"Ambientato nell’universo di Brave Exvius, l’azione si svolge ad Ardra, un continente sull’orlo di una guerra, in cui ogni nazione cerca di imporsi sulle altre. I giocatori seguiranno le storie dei due principi gemelli Mont e Sterne del regno di Leonis, che hanno il potere delle visioni, e di Machérie, la bellissima donzella d’acciaio di Hourne. Per andare avanti, i giocatori dovranno lottare su vari campi di battaglia, pianificare attentamente gli attacchi contro le forze nemiche e invocare potenti Esper per cambiare il corso della guerra."

Potete scaricare War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius da App Store e Google Play, il gioco è gratuito con microtransazioni, l'app è tradotta in inglese, francese, tedesco, spagnolo, coreano e cinese con audio in inglese e giapponese, nessun supporto al momento per la lingua italiana. A breve dovrebbero essere diffusi anche dettagli sugli eventuali bonus previsti per le pre-registrazioni, ne sapremo probabilmente di più nel corso della giornata odierna. In Giappone War of the Visions ha riscosso un notevole successo, vedremo come verrà accolto in Occidente il nuovo gioco mobile di Square Enix.