War Robots Frontiers: i mech dello sparatutto multiplayer combattono su PC e console

Mentre i patiti di videogiochi sui mech attendono con impazienza degli ulteriori indizi sullo sviluppo di Armored Core 6, il team Pixonic annuncia la data di partenza della fase Early Access su PC di War Robots Frontiers, uno sparatutto multiplayer a tinte sci-fi destinato ad approdare anche su console.

Ambientato a 200 anni di distanza dalle schermaglie fantascientifiche dell'originario War Robots, il nuovo progetto firmato dal team di Pixonic promette di elevare ulteriormente l'esperienza di gioco attraverso delle intense battaglie a cui partecipare pilotando mech altamente personalizzabili.

Le mappe che faranno da sfondo a queste sfide saranno piene di elementi distruttibili, dalla vegetazione che imperla il paesaggio alle strutture architettoniche da esplorare (e radere al suolo) nei punti strategici dello scenario.

Il video gameplay confezionato dagli autori di Frontiers (e con esso le immagini della galleria immagini che trovate in calce alla notizia) ci permette di familiarizzare con il sistema di customizzazione dei robot e dei loro equipaggiamenti futuristici, con tantissime componenti modulari tra cui scegliere e potenziamenti studiati per ampliare le capacità difensive o le abilità tattiche del proprio mech.

Il lancio della versione Early Access di War Robots Frontiers è previsto su PC per il 24 novembre; il titolo, come confermato dagli editori di My.Games, arriverà anche su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2023, presumibilmente in coincidenza dell'arrivo su Steam della versione 1.0.