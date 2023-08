War Thunder, giocatore nei guai: ha condiviso segreti militari della NATO

A dispetto dei gravissimi rischi corsi in passato da chi ha pubblicato documenti militari classificati sul forum di War Thunder, a un altro fan del simulatore bellico è venuta l'assurda idea di condividere segreti militari sul portale più frequentato dalla community del popolare videogioco free-to-play.

Se in passato la pubblicazione di documenti classificati ha coinvolto utenti desiderosi di 'avere ragione' nelle discussioni di natura tecnica intavolate dagli appassionati che frequentano il forum di War Thunder, questa volta le argomentazioni addotte da chi ha condiviso segreti militari in rete sono, se possibile, ancora più assurde.

Un giocatore di War Thunder ha infatti deciso di affacciarsi sul forum del titolo free-to-play per interpellare gli sviluppatori consigliandogli, che ci crediate o no, di dare un'occhiata al manuale dell'Eurofighter Typhoon DA7 per rendere ancora più realistico il gameplay da sperimentare in battaglia pilotando il jet della NATO.

Le 730 pagine del manuale operativo descrivono con dovizia di particolari le funzionalità del prototipo NATO dell'Eurofighter, con tanto di specifiche sui sistemi d'arma e le informazioni sui dati. "Spero che questi dati aiutino gli sviluppatori ad aggiungere questo magnifico jet nel gioco e a renderlo il più realistico possibile", è il messaggio con cui il leaker dei documenti classificati si rivolge direttamente al team di Gaijin Entertainment, non prima però di rendere pubbliche le oltre 700 pagine che compongono il manuale classificato della NATO. Lo scorso anno, un altro fan di War Thunder ha condiviso segreti militari cinesi (nella fattispecie, i documenti classificati del DTC10-125, un proiettile anticarro attualmente utilizzato dall'Esercito Popolare di Liberazione).