War Thunder per Xbox One supporterà il cross-play con il PC e due modalità grafiche

In un'intervista concessa a WCCFTech , il CEO diAnton Yudintsev ha svelato alcune interessanti informazioni sulla versione Xbox One del free-to-play

Innanzitutto, ha confermato che questa edizione del gioco supporterà il cross-play Xbox One-PC, esattamente come la versione PlayStation 4, che pure può essere giocata assieme all'utenza Personal Computer. Purtroppo, ancora una volta non è contemplato il cross-play PlayStation 4-Xbox One.

Allo stato attuale dello sviluppo War Thunder è già in grado di girare alla risoluzione 4K nativa con un framerate superiore ai 30fps. Stando a quanto dichiarato dal CEO, al lancio verrà supportata solo la modalità a 30fps, ma l'obiettivo è quello di introdurne una seconda mediante un futuro aggiornamento, che permetterà ai giocatori di impostare la Performance Mode a 60fps con dettagli grafici inferiori. Su Xbox One X, inoltre, potrà vantare anti-aliasing e ombre di miglior qualità rispetto a PlayStation 4 Pro. Nessuna miglioria per le texture, che saranno le medesime.

War Thunder per Xbox One è stato annunciato lo scorso ottobre, ancor prima del lancio di Xbox One X, ma è ancora privo di una data d'uscita precisa.