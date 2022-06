War Thunder, ci risiamo: un segreto militare cinese trapela sul forum del videogioco

Dopo l'incredibile fuga di notizie avvenuta nel 2021 conla divulgazione di documenti militari dal forum di War Thunder, il portale online del noto videogioco free to play torna al centro della cronaca con la pubblicazione, da parte di un altro utente del forum, di importanti segreti militari dell'esercito cinese.

Come riferito dalla redazione di Polygon, i nuovi documenti classificati sarebbero stati condivisi dal giocatore per le stesse, assurde motivazioni addotte dal precedente utente del forum di War Thunder che ha rischiato 14 anni di carcere, ossia "avere ragione" in una discussione intavolata con gli altri appassionati del simulatore bellico gratuito in merito ai "gravi errori di valutazione" commessi, a suo dire, nella ricostruzione dei sistemi d'arma cinesi da parte degli sviluppatori del gioco.

L'arma in questione è il DTC10-125, un proiettile anticarro attualmente utilizzato dall'esercito cinese: in base agli analisti della difesa britannici contattati da UK Defense Journal, i documenti in questione sarebbero autentici poiché mostrerebbero in maniera dettagliata tutti i diagrammi esplicativi e gli schemi che descrivono il suo utilizzo in un contesto bellico moderno per perforare il metallo dei carri armati nemici e fare breccia nei compartimenti interni di un serbatoio.