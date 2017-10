War Thunder uscirà anche su Xbox One con supporto a Xbox One X

ha annunciato ufficialmente cheè ora in sviluppo anche per, con pieno supporto alla nuova console di casa

Il celebre free-to-play è già disponibile da tempo su PC, OS X, Linux, dispositivi Android e PlayStation 4, mentre il supporto a PlayStation 4 Pro venne aggiunto a maggio di quest'anno.

Purtroppo, al momento non si conoscono i dettagli e la data d'uscita della versione Xbox One, né i miglioramenti resi possibili dall'avanzato hardware di Xbox One X. La versione per PlayStation 4 Pro supporta la risoluzione 4K, quindi ci aspettiamo un trattamento molto simile anche per la controparte di Microsoft. In occasione dell'annuncio, il CEO di Gaijin Entertainment Anton Yudintsev ha dichiarato: "Più di 20 milioni di persone si sono unite a War Thunder su più piattaforme e non vediamo l'ora che i giocatori Xbox One e Xbox One X si uniscano alla battaglia".

Nei mesi scorsi War Thunder si è arricchito grazie all'introduzione di tantissimi nuovi contenuti, eventi speciali, nuovi veicoli come i possenti Destroyer da schierare nelle battaglie navali e persino la Regia Aeronautica italiana. War Thunder andrà quindi ad unirsi agli oltre 150 titoli che supporteranno Xbox One X, tra i quali figurano Halo 5: Guardians, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Assassin's Creed Origins e Call of Duty: WWII.

Xbox One X sarà disponibile per l'acquisto nei negozi a partire dal prossimo 7 novembre, al costo di 499 euro