War Thunder: utente rischia 14 anni di carcere pubblicando documenti militari classificati

Le discussioni intavolate sui forum videoludici possono prendere delle pieghe davvero inaspettate. Pur di sottolineare le inesattezze del modello di un carro armato digitale di War Thunder, un fan del kolossal simulativo ha deciso, ebbene sì, di condividere online dei documenti militari classificati!

L'artefice di questa incredibile azione che, per certi versi, può essere considerata come alto tradimento, è l'utente del forum di War Thunder conosciuto come Pyrophoric. L'appassionato dell'esperienza simulativa free-to-play ha infatti intavolato un'accesa discussione con gli sviluppatori di Gaijin Entertainment pubblicando dei documenti militari classificati del Ministero della Difesa del Regno Unito per mostrare loro quelli che, a suo giudizio, sono i "gravi errori di valutazione" commessi nella ricostruzione del carro armato da combattimento Challenger 2.

Pur di rimarcare lo "sbaglio", l'utente ha così avuto la singolare idea di condividere con gli sviluppatori russi e il resto della community degli ampi stralci presi dal manuale utente del carro armato Challenger 2, con tanto di sezione classificata che illustra nel dettaglio i sistemi d'arma e il funzionamento delle componenti meccaniche, in particolar modo del rotore utilizzato dalla torretta.

Come sottolineato dalla redazione dell'UK Defense Journal, nella documentazione pubblicata da Pyrophoric vengono persino condivisi dei dettagli sulla guarnigione del Royal Tank Regiment che adotta i carri Challenger 2.

Vista la gravità dell'azione commessa, i gestori del forum di War Thunder hanno prontamente chiuso il post e rimosso ogni file pubblicato dall'utente. Gli sviluppatori di Gaijin Entertainment hanno informato le autorità competenti e ricevuto conferma dal Ministero della Difesa britannico che i documenti in questione erano classificati.

I curatori del forum hanno poi esortato l'utente a desistere dai suoi tentativi di ripubblicazione poiché "continuando a diffonderli violeresti l'Official Secrets Act citato nell'avvertimento presente sulla copertina degli stessi documenti che stai tentando di pubblicare. Si tratta di un reato che può portare a una pena detentiva fino a 14 anni, se perseguito".