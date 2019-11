Warcraft 3 Reforged: la beta si prepara ad accogliere tantissimi nuovi partecipanti

Sebbene non vi siano novità vere e proprie per quello riguarda Warcraft 3: Reforged, in occasione della cerimonia d'apertura del BlizzCon 2019 sono stati forniti nuovi dettagli sulla beta.

Pare infatti che chiunque sia fisicamente presente all'evento organizzato da Blizzard o ne abbia acquistato un biglietto virtuale, potrà dalla prossima settimana partecipare alla versione di prova dal prossimo lunedì 4 novembre 2019. Ciò significa che a breve i server dovranno accogliere un gran numero di nuovi partecipanti.

Purtroppo non sono stati forniti dettagli sulla data d'uscita ufficiale del gioco, che vi ricordiamo essere una versione rimasterizzata dell'amatissimo terzo capitolo della serie e contenente sia la componente in singolo giocatore che quella multiplayer online. In ogni caso gli sviluppatori hanno rassicurato i fan sul fatto che l'arrivo del gioco non sia molto lontano.

Vi ricordiamo che tra le principali novità del BlizzCon 2019 troviamo l'annuncio di Diablo IV e il trailer in CG di World of Warcraft: Shadowlands.

Avete già visto l'attesissimo trailer d'annuncio di Overwatch 2? Lo sparatutto in prima persona si prepara ad accogliere nuove missioni PvE, nuove modalità PvP ed eroi inediti.