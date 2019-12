Warcraft 3 Reforged: Blizzard ne annuncia la data d'uscita ufficiale

Dopo aver permesso agli appassionati di provare Warcraft 3 Reforged grazie alla Beta, Blizzard ha finalmente svelato il giorno in cui sarà possibile mettere le mani sulla versione definitiva della versione rimasterizzata dello strategico.

Stando a quanto dichiarato dalla software house sul proprio blog ufficiale, Warcraft 3 Reforged arriverà il prossimo 29 gennaio 2020 e sarà giocabile in Italia allo scoccare della mezzanotte. I server verranno infatti aperti contemporaneamente in tutto il mondo e gli utenti americani potranno giocarci quindi sin dal giorno precedente, mentre quelli orientali dovranno attendere qualche ora in più. Sullo store Blizzard è ora possibile prenotare due diverse versioni: la standard, disponibile al prezzo di 29,99 euro, e l'Edizione Spoils of War, contenente numerosi bonus e venduta al prezzo di 39,99 euro.

Ecco di seguito l'elenco completo dei bonus inclusi nell'edizione più costosa del gioco, riguardanti anche altri titoli presenti su Battle.net:

Warcraft III: Reforged

Modello eroe Thrall Campione dell'Orda

Modello eroe Marefiero Figlia del Mare

Modello eroe Arthas Re Caduto

Modello eroe Cenarius Incubo di Smeraldo

World of Warcraft

Cavalcatura Carro dei Morti

Overwatch

Icone : Umano, Orco, Non Morto, Elfo della Notte e Re dei Lich

Spray animati: Fante, Grunt, Ghoul e Arciera

Diablo III

Mascotte Mal'Ganis

Heroes of the Storm

Anub'arak

Jaina

Thrall

Tyrande

StarCraft II

Skin console Alleanza

Skin console Orda

Skin console Sentinelle

Skin console Flagello

StarCraft: Remastered

Console Spoils of War

Tutti i bonus degli altri titoli verranno sbloccati al momento dell'acquisto e non sarà quindi necessario attendere il prossimo mese per poterli utilizzare in gioco.