Warcraft 3 Reforged: Blizzard rivede le politiche di rimborso per i giocatori delusi?

Da qualche giorno ormai Blizzard è assediata da richieste di rimborso per Warcraft 3 Reforged. Diversi giocatori avrebbero chiesto di essere risarciti, con alcune domande andate a buon fine e altre negate, con tanto di ban dal forum ufficiale in caso di lamentele o suggerimenti utili per ottenere il rimborso.

La situazione però è ora definitivamente cambiata in quanto la compagnia sembra stia offrendo rimborso automatici a chiunque ne faccia richiesta. Tramite un form è possibile avanzare la propria richiesta, una volta compilato il modulo il rimborso sarà automatico, indipendentemente dalle ore spese sul gioco o da altri fattori. Su Reddit in molti testimoniano l'esito positivo dell'operazione, a quanto pare dunque Blizzard ha rivisto le proprie politiche a riguardo così da venire incontro alle esigenze dei consumatori.

Warcraft 3 ReForged è oggetto di review bombing su Metacritic a causa di problemi tecnici, della mancanza di contenuti e più in generale per una remastered assolutamente non all'altezza delle aspettative per un gioco di così alta rilevanza storica.

Recentemente la patch 1.32 ha aggiunto nuovi contenuti e migliorato il comparto tecnico, tuttavia questo non è bastato per risolvere definitivamente la situazione, da qui l'aumento delle richieste di rimborso da parte dei giocatori delusi dal comportamento di Blizzard.