Warcraft 3 Reforged: patch 1.32 con missioni prologo e migliorie al comparto tecnico

Dopo le lamentele della community e le accuse di downgrade per Warcraft 3 Reforged, Blizzard ha pubblicato la patch 1.32 che introduce interessanti novità tra cui migliorie al comparto tecnico e sul fronte dei contenuti.

La patch non si limita a correggere vari bug ma ripristina anche le tre missioni prologo di Warcraft III Demo (Riders on the Storm, The Fires Down Below e Countdown to Extinction) oltre a ricalibrare la difficoltà generale, migliorare il sistema di auto salvataggio e in generale aggiornare gli assets grafici della campagna.

Aggiunto anche il supporto per varie lingue tra cui spagnolo, portoghese, cinese (tradizionale e semplificato), francese, tedesco, italiano, coreano, polacco e russo. Infine sono state aggiunte alcune opzioni ai menu ed all'interfaccia, permettendo di passare in qualsiasi momento dalla modalità grafica "classica" in stile retrò a quella Reforged.

Blizzard ha promesso l'arrivo di ulteriori update nei prossimi giorni, la patch 1.32 di Warcraft 3 Reforged è già disponibile per il download da Battle.net e vi consigliamo caldamente di scaricarla. La riedizione di Warcraft 3 è stata pubblicata su PC a inizio settimana, accolta positivamente ma con qualche critica dovuta proprio ad un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative ed alla presenza di bug e glitch.