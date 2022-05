Warcraft 3 Reforged risorgerà? Novità in arrivo a giugno, promette Ybarra

Warcraft 3 Reforged non è certamente ricordato come uno dei migliori giochi di Blizzard Entertainment. Incredibilmente atteso dai fan della storica saga, nel 2020 è purtroppo arrivato sul mercato in un pessimo stato, generando una marea di polemiche.

Tra richieste di rimborso negate, review bombing e scontri tra utenti e sviluppatori, alla fine lo studio responsabile della remastered, noto come il Team 1 di Blizzard, è stato smantellato. Sembra tuttavia che qualcosa sia sopravvissuto e che Blizzard non voglia lasciare il progetto a marcire, dal momento che il presidente Mike Ybarra in persona ha fatto sapere che a giugno arriveranno notizie dal team di Warcraft 3 Reforged.

Non è ben chiaro a quale team si riferisca, dal momento che la squadra originaria è stata smantellata. È tuttavia possibile che le redini del progetto sia state affidate ad altri, i quali sarebbero ora pronti a mostrarci i progressi compiuti su Warcraft 3 Reforged, un progetto vittima di una cattiva gestione e un budget limitato. Per fortuna non dovremo attendere molto prima di scoprire il destino del gioco, dal momento che giugno è alle porte e le vetrine non mancheranno affatto, visti e considerati i numerosi show già programmati. Staremo a vedere.