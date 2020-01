Warcraft 3 Reforged Trucchi: invincibilità, risorse infinite, vittoria istantanea

Come visto per la versione originale del celebre RTS di Blizzard, anche in Warcraft 3 Reforged è possibile usare i trucchi per sbloccare god mode, risorse infinite, vittoria istantanea e così via. In questa mini-guida riportiamo tutti i cheat disponibili per il gioco, spiegandovi come usarli.

I trucchi di Warcraft 3 Reforged possono essere attivati direttamente in partita. Per farlo vi basta premere Invio e inserire il codice del relativo trucco all'interno della finestra di chat. Se avete inserito il codice correttamente, un messaggio a schermo vi avviserà che il trucco è stato attivato.

Tutti i trucchi di Warcraft 3 Reforged

Di seguito elenchiamo tutti i trucchi di Warcraft 3 Reforged. A sinistra riportiamo il codice da inserire dopo aver premuto Invio, mentre a destra descriviamo l'effetto del relativo trucco:

AllYourBaseAreBelongToUs : Vinci istantaneamente la partita

: Vinci istantaneamente la partita GreedIsGood : Ricevi 500 unità di Oro e Legno

: Ricevi 500 unità di Oro e Legno ISeeDeadPeople : Rivela l'intera mappa (viene eliminata la nebbia)

: Rivela l'intera mappa (viene eliminata la nebbia) SomebodySetUsUpTheBomb : Perdi istantaneamente la partita

: Perdi istantaneamente la partita ThereIsNoSpoon : Ottieni Mana infinito

: Ottieni Mana infinito WhosYourDaddy : Invincibilità (god mode), le unità uccidono con un solo colpo

: Invincibilità (god mode), le unità uccidono con un solo colpo Motherland [Razza] [Livello]: Seleziona livello e razza

[Razza] [Livello]: Seleziona livello e razza StrengthAndHonor : Continua a giocare dopo aver perso nella modalità campagna

: Continua a giocare dopo aver perso nella modalità campagna GreedIsGood [Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Oro e Legno

[Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Oro e Legno KeyserSoze [Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Oro

[Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Oro LeafItToMe [Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Legno

[Quantità]: Ricevi la quantità indicata di Legno IocainePowder : Morte rapida

: Morte rapida PointBreak : Rimuove il limite di cibo

: Rimuove il limite di cibo WhoIsJohnGalt : Ricerca rapida

: Ricerca rapida SharpAndShiny : Sblocca tutti i potenziamenti

: Sblocca tutti i potenziamenti Synergy : Disabilità i requisiti dell'albero tecnologico (potrete costruire da subito)

: Disabilità i requisiti dell'albero tecnologico (potrete costruire da subito) RiseAndShine : Imposta l'ora di gioco di giorno

: Imposta l'ora di gioco di giorno LightsOut : Imposta l'ora di gioco di sera

: Imposta l'ora di gioco di sera DayLightSavings [Ora]: Imposta l'ora indicata

[Ora]: Imposta l'ora indicata ItVexesMe : Disabilita le condizioni di vittoria

: Disabilita le condizioni di vittoria TheDudeAbides : Gli incantesimi si rigenerano più in fretta

: Gli incantesimi si rigenerano più in fretta DayLightSavings : Passa dal giorno alla notte

: Passa dal giorno alla notte WarpTen: Riduce i tempi richiesti per costruire strutture e unità

Quando è possibile usare i trucchi di Warcraft 3 Reforged?

I trucchi di Warcraft 3 Reforged possono essere attivati solo nella modalità single player, durante la campagna, e nelle mappe custom. Non è invece possibile utilizzare i trucchi nelle partite multiplayer online.

In ogni caso, il nostro consiglio è di usare i trucchi con il giusto criterio, senza abusarne troppo, in modo da godervi la campagna con un adeguato grado di sfida. Con l'occasione ricordiamo che la scena esport di Warcraft 3 Reforged debutterà ai prossimi DreamHack Open in programma dal 21 al 23 marzo 2020.