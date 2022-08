Warcraft Adventures, dal leak alla Cutscene Remastered: ora disponibile gratis su PC

Nel lontano 2016, un leak rese disponibile sul web Warcraft Adventures: Lord of the Clans, un'avventura grafica realizzata da Blizzard ma mai pubblicata dall'azienda.

Stando ai rumor che avevano accompagnato la diffusione del materiale, il titolo avrebbe dovuto vedere la luce sul finire degli anni Novanta, ma il colosso videoludico decise infine diversamente. Nonostante la cancellazione, tuttavia, Warcraft Adventure: Lord of the Clans sembrava trovarsi ormai in una fase di sviluppo avanzata, al punto che il leak rendeva possibile giocare il titolo dall'inizio alla fine.

Come facilmente immaginabile, tuttavia, l'esperienza non era esente da mancanze, con ad esempio sequenze cinematiche dal comparto audio fuori sincrono o con suoni assenti. Ed è qui che entra il gioco la buona volontà di un appassionato, che ad anni di distanza ha ultimato i lavori su di un progetto di rimasterizzazione e rifinitura del materiale trapelato in rete. La versione 1.0 del Cutscene Remastered Project di Warcraft Adventures: Lord of the Clans restaura infatti le sequenze cinematiche del gioco perduto e può essere scaricata in maniera completamente gratuita:

Il progetto fan made propone una nuova versione di tutte le venti cut-scene parte dell'avventura grafica, incluse due scene emerse successivamente rispetto al leak del 2016.