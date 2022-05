Warcraft Arclight Rumble è realtà: il nuovo titolo Blizzard presto su iOS e Android

Era già stato confermato che il reveal di Warcraft Mobile fosse vicino, ma finalmente Blizzard Entertainment ha alzato il sipario sulla nuova esperienza per sistemi iOS e Android incentrata su uno dei suoi brand più popolari di sempre.

Warcraft Arclight Rumble, questo il nome definitivo di Warcraft Mobile, è un Action strategico che verrà distribuito tramite la formula del free-to-play, le cui caratteristiche sono descritte sul sito ufficiale del gioco appena aperto da Blizzard.

"Warcraft Arclight Rumble è un gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, in cui dei Mini collezionabili prendono vita in frenetiche battaglie faccia a faccia", si legge in apertura del portale, riassumendo ciò che il titolo offrirà ai fan non appena sarà disponibile. A tal proposito non è stata al momento comunicata una data d'uscita, tuttavia è già possibile pre-registrarsi attraverso Google Play, mentre a breve giocatori selezionati di alcune regioni potranno unirsi ai Beta Test per sperimentare il titolo.

In Warcraft Arclight Rumble, fa sapere Blizzard in un comunicato ufficiale, "i giocatori potranno collezionare oltre 60 personaggi di tutto l'universo di Warcraft, portati in vita come adorabili miniature da gioco da tavolo, e trionfare in un'epica campagna per giocatore singolo con oltre 70 missioni, unire le forze con gli amici in missioni cooperative e mettere alla prova le proprie armate nella modalità Competitiva PvP".

In aggiunta, "i giocatori costruiranno eserciti di Mini, partendo dai Capi, che includono personaggi famosi di Warcraft, dal capoclan dei Cantaguerra Grommash Malogrido all'Arcimaga Jaina Marefiero, e riempiranno i ranghi delle armate con Truppe di Mini e potenti magie". Tra le modalità di gioco saranno presenti anche le Spedizioni a difficoltà crescente, oltre alle Incursioni da affrontare in cooperativa.

Blizzard, infine, promette maggiori dettagli nel prossimo futuro su ulteriori aspetti del gioco, in particolare sul Negozio e relativi prezzi ed inventario dei prodotti disponibili.