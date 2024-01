Warcraft Chronicles of the Second War: il Remake fan made di Warcraft 2 si lancia in video

Il team LoreCraft Designs composto da sviluppatori e programmatori indipendenti appassionati di Warcraft ha finalmente conclusi i lavori su Chronicles of the Second War, un'enorme espansione fan made di Warcraft 3 Reforged che reimmagina e attualizza gli eventi narrati nella campagna principale del secondo capitolo.

La total conversion di Warcraft 3 Reforged sprona i fan vecchi e nuovi della serie a immergersi nelle atmosfere della Seconda Guerra e rivivere gli eventi della campagna degli orchi di Warcraft 2, il tutto attraverso una serie di missioni RTS e RPG ricostruite interamente con il motore grafico Reforged dell'ultima iterazione dell'iconica IP di Blizzard.

Le 17 missioni di Chronicles of the Second War, quindi, promettono di restituirci a schermo un'esperienza strategica a tutto tondo con tantissime sfide da affrontare, luoghi misteriosi da scoprire e potenti città da espugnare. Il tutto, scaricabile in via del tutto gratuita da chi possiede già una copia di Warcraft 3 Reforged.

Prima di lasciarvi al video di lancio di Chronicles of the Second War e al link per effetuarne il download gratis su PC che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Warcraft 3 Reforged, il ritorno di un grande classico.