Warcraft: un cosplay di Alexstrasza incantevole, l'aspetto del drago pronto a infiammare

Tra videogiochi strategici, MMMORPG, senza poi dimenticare libri, fumetti e tanto altro ancora, l'universo di Warcraft è estesissimo. Non c'è soltanto il mondo di Azeroth in questa creazione di Blizzard risalente ormai a quasi 30 anni fa, ma un'infinità di pianeti e piani astrali da esplorare, in compagnia di personaggi storici.

E anche di questi ultimi ce ne sono diversi, essendo stati in molti ad aver plasmato il destino del mondo di Warcraft. Umani, orchi, elfi ma anche creature magiche e potentissime come i draghi, tra le prime creature a cui i titani hanno dato vita. Tra i vari aspetti draconici di Warcraft c'è Alexstrasza, un drago rosso che in forma umana assume l'aspetto di un'elfa dai lunghi capelli rossi.

Alexstrasza è stata fondamentale in tante occasioni, aiutando anche gli eroi in World of Warcraft contro Deathwing. Il suo impatto e il suo carisma sono stati tali da valerle una comparsa anche in Heroes of the Storm, MOBA con tutti gli eroi più famosi di casa Blizzard. Ora Maestro Tomei, cosplayer bielorussa, ha deciso di dedicare proprio a questa semi divinità il suo lavoro, preparando un cosplay di Alexstrasza magica e incantevole. Avvalendosi anche di qualche effetto post foto, sembra davvero che l'aspetto del drago stia facendo nascere nuova vita, mentre alle sue spalle appare la sua versione draconica.



E sempre dal tanto amato mondo di Blizzard non perdetevi il cosplay di Tyrande, la sacerdotessa apparsa in Warcraft 3.