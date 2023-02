Warcraft: un cosplay di Sally Whitemane, la guida imperiosa della Crociata Scarlatta

Ci sono tanti giochi nati negli anni '90 che poi sono diventati immortali, rimanendo in qualche forma ancora oggi. Quella di Warcraft è una serie di videogiochi RTS sviluppata e pubblicata da Blizzard Entertainment, ambientato in un mondo fantasy chiamato Azeroth, che poi si è evoluto in modo completamente diverso con l'MMORPG World of Warcraft.

World of Warcraft è un gioco di ruolo online multiplayer massivo (MMORPG) ambientato nello stesso universo di Warcraft, alcuni anni dopo gli avvenimenti di Frozen Throne, l'espansione di Warcraft III: Reign of Chaos. In World of Warcraft, il giocatore può creare un personaggio, scegliere una fazione e unire le forze con altri giocatori per affrontare missioni, combattere nemici e affrontare dungeon e raid, questi ultimi principalmente contenuti endgame e quindi offrono sfide molto difficili contro gruppi eterogenei e composti da personaggi potenti.

La Scarlet Crusade è una fazione di fanatici religiosi ostili agli esseri non morti, che appare proprio in un raid, situato nelle terre devastate a nord di Lordaeron. I membri della Scarlet Crusade sono noti per la loro ferocia e il loro fanatismo e rappresentano una delle sfide più difficili per i giocatori di World of Warcraft, in particolare con i loro boss, tra i quali c'è Sally Whitemane, un personaggio che è tornato più volte nella saga ed è stata portata anche nel MOBA Heroes of the Storm.

Narga Lifestream si è ancora una volta gettata nel mondi di Warcraft con questo cosplay di Sally Whitemane splendido e affascinante, mostrando il perché la Scarlet Crusade abbia così tanti seguaci fanatici. Dallo stesso mondo, ecco un cosplay di Tyrande sacerdotessa e un cosplay della maga Jaina Proudmoore.