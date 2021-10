Warcraft: l'elfa Tyrande in un cosplay mistico di Zoevolf

La saga di Warcraft affonda le sue radici nei giochi strategici degli anni '90, dove costruì la sua fortuna e un mondo le cui gesta vengono narrate ancora oggi tramite il MMORPG World of Warcraft. La Blizzard è riuscita a costruire un mondo, anzi un intero universo, con personaggi carismatici ed eventi che attraggono i giocatori ancora oggi.

Al centro delle vicende di Warcraft, come detto, ci sono tanti personaggi. Uno di coloro che ha visto più eventi è Tyrande Whisperwind, conosciuta ormai ai giocatori italiani come Tyrande Soffiabrezza dopo gli adattamenti degli ultimi anni, un'elfa in precedenza immortale come tutta la sua razza e che quindi ha potuto assistere alla nascita di Azeroth e alla distruzione dell'albero del mondo, il ritorno di Arthas e Deathwing e tanto altro ancora.

Il suo ruolo di sacerdotessa la porta a difendere Darnassus, città di partenza degli elfi su Nordrassil, ma in passato è stata anche una guerriera coinvolta in primo piano negli eventi di Warcraft 3, con la guerra contro Archimonde e il resto della Legione Infuocata. Nel cosplay di Tyrande Whisperwind creato da Zoe Volf vediamo l'elfa vestita proprio con abiti guerrieri. Abbandonate quindi le vesti bianche usate in World of Warcraft, Tyrande è di nuovo pronta a scendere in guerra in questa foto.

Purtroppo Warcraft 3 Reforged non è stato ben accolto a causa di alcuni problemi, mentre la storia continua con la recente espansione World of Warcraft: Shadowlands.