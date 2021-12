Warcraft: la maga Jaina pronta a stregare in questo cosplay

Warcraft è un universo sempre in espansione. Blizzard, che lanciò questo mondo fantasy ricco di personaggi e di storie iconiche negli anni '90, ormai sta ampliando le trame in più modi, tra libri e soprattutto le espansioni dell'MMORPG dei record World of Warcraft. Alcuni personaggi hanno abbandonato la serie, altri sono sempre in primo piano.

Tra questi ultimi uno dei personaggi più importanti di sempre è Jaina Proudmoore, adattata in italiano da qualche anno in Jaina Marefiero. La sua prima comparsa risale alla campagna umana di Warcraft 3 dove accompagnò Arthas fino all'inizio della caduta nella follia del principe di Lordaeron. Jaina è una maga che però segna un contributo importante anche durante gli avvenimenti dell'espansione Battle for Azeroth, in cui subì un radicale cambio di stile e di atteggiamento.

Proprio questa versione è stata sfruttata da Katie: il cosplay di Jaina Marefiero da Warcraft qui presente vede la maga con i capelli bianchi ad eccezione di un unico ciuffo rimasto dell'ormai andato biondo, mentre i suoi abiti rispecchiano quelli indossati durante la storia di Kul Tiras.

Catene del Dominio segna la nuova fase di Shadowlands, che ha portato nuovamente sotto i riflettori alcuni dei personaggi di World of Warcraft che erano ritenuti ormai spariti per vari motivi. Ecco invece un cosplay di Alexstrasza, l'aspetto del drago che tanto ha fatto per portare la vita ad Azeroth.