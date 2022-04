Warcraft Mobile: presto in arrivo i primi dettagli sul gioco di WoW per iOS e Android

Dopo aver presentato l'espansione di World of Warcraft Dragonflight, Blizzard solletica la curiosità degli esploratori di Azeroth e delle Terre Esterne preannunciando l'arrivo a breve dei primi dettagli su Warcraft Mobile, l'ambizioso progetto che porterà la dimensione fantasy di WoW su sistemi iOS e Android.

A margine dell'ultimo resoconto finanziario trimestrale di Activision Blizzard, il colosso videoludico nordamericano si è riagganciato alla recente presentazione di Dragonflight e della riedizione Classica di Wrath of the Lich King per rimarcare la propria intenzione di condividere delle informazioni riguardanti, appunto, il già annunciato progetto di Warcraft Mobile.

In un preciso passaggio del report trimestrale di Activision, i rappresentanti della compagnia statunitense spiegano infatti che "Blizzard ha in programma di svelare maggiori dettagli sulla sua prima esperienza mobile di Warcraft nelle prossime settimane". Di conseguenza, molto presto capiremo cosa bolle in petola dalle parti di Blizzard Entertainment con l'atteso reveal del primo gioco per sistemi mobile direttamente connesso all'iconica dimensione fantasy di World of Warcraft.

Il chiarimento su Warcraft Mobile giunge a stretto giro di posta dall'annuncio della data d'uscita di Diablo Immortal, il nuovo kolossal GDR gratuito di Blizzard in arrivo su piattaforme iOS e Android il 2 giugno contestualmente alla partenza della fase Open Beta su PC.