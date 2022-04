Warcraft Mobile, il reveal è vicino: ecco quando sarà mostrato il nuovo gioco di WoW

Esattamente come aveva preannunciato all'interno del suo ultimo report finanziario, Blizzard Entertainment ha confermato che il reveal di Warcraft Mobile (titolo provvisorio) è imminente, e che la presentazione ufficiale del progetto destinato ad arrivare su dispositivi iOS e Android si terrà il 3 maggio alle ore 19:00 italiane.

L'evento di presentazione è stato direttamente annunciato sul profilo Twitter di World of Wacraft, ma sfortunatamente Blizzard non ha condiviso nulla di concreto in merito al gioco ed allo stesso showcase. Siamo quindi costretti ad attendere ancora un po' di giorni prima di entrare finalmente in contatto con il progetto e, si spera, ammirarlo per la prima volta in azione.

Oltre che con la prima esperienza mobile nella storia del celebre franchise, l'universo di World of Warcraft si arricchirà con la neo-annunciata espansione Dragonflight, grazie alla quale verrà aumentato a 70 il livello massimo e verrà introdotta la possibilità di spostarsi tra le varie regioni servendosi del Volo Draconico. Ricordiamo inoltre che è in arrivo World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic, esperienza già nota agli appassionati dell'MMO che tornerà in una versione modernizzata nel corso del 2022, e a cui potrete accedere gratuitamente in caso possediate un abbonamento attivo al gioco.