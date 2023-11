Warcraft Rumble: 5 trucchi per vincere nel nuovo gioco gratis per Android e iPhone

Ormai da qualche ora, Warcraft Rumble è disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e iOS (iPad e iPhone). Se state per iniziare la vostra avventura nel nuovo gioco Blizzard, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Pensate ad una strategia

Non lasciatevi ingannare dalla facilità con cui è possibile ottenere una vittoria nelle prime missioni di Warcraft Rumble. Per riuscire ad avanzare nel gioco gratis, infatti, è necessario mettere in atto una strategia ben definita, poiché scagliare unità a caso contro il nemico è una tattica poco efficace. A questo proposito, vi suggeriamo di costruire un deck con una buona varietà di truppe: è importante avere unità che possano attaccare via terra e altre in grado di eliminare nemici volanti. Non trascurate anche il costo di ogni unità, poiché quelle più costose sono forti, ma al tempo stesso richiedono troppo oro e fanno sì che i tempi d’attesa tra una giocata e l’altra diventino troppo lunghi. Alternare entrambi i tipi di carta permette inoltre di accumulare la quantità massima di oro e richiamare contemporaneamente più unità: potrebbe essere un’ottima idea mettere in campo un tank e farlo seguire da mostri fragili che attaccano a distanza, i quali potranno agire indisturbati mentre il colosso assorbe i danni.

Sfruttate i checkpoint

Che giochiate contro l’intelligenza artificiale o contro un giocatore in carne ed ossa, le arene di Wacraft Rumble presentano numerosi checkpoint che possono fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Le torri e le pietre che si trovano in giro per la mappa possono infatti essere conquistate e, una volta assunto il colore della vostra squadra, diventa possibile evocare le truppe nel loro raggio d’azione. Proprio per questo motivo, è davvero importante accaparrarsi le postazioni più vicine all’obiettivo, così da scatenare un po’ di truppe e dare il colpo di grazia all’avversario.

Raccogliete l’oro

Dal momento che le pepite d’oro hanno un ruolo fondamentale in Warcraft Rumble, poiché rappresentano la risorsa utile ad evocare le varie unità, è bene procurarsene il più possibile nel corso di una partita. La ricarica automatica di questa risorsa è molto lenta, ma è possibile ottenere qualche pezzo d’oro extra in svariati modi. Oltre alla possibilità di aprire i vari forzieri sparsi in giro per l’arena, vi è anche l’opportunità di inviare i piccoli Coboldi minatori verso i giacimenti d’oro. Si tratta di un’azione fondamentale, poiché contribuisce a fornire costantemente le risorse necessarie a far scendere in campo nuove truppe e a fare pressione sull’avversario.

Ricompense gratis

La progressione in Warcraft Rumble è molto importante, poiché le carte che aumentano di livello migliorano sia nella resistenza ai danni che nel potere offensivo. A tal proposito, è fondamentale accumulare quanta più esperienza possibile, ossia i cristalli viola. Ogni quattro ore potrete riscattare nel negozio un forziere gratuito contenente XP per una carta casuale della vostra collezione. Non trascurate nemmeno gli incarichi e i Tomi, ossia i pacchetti di cristalli che si ottengono ogni giorno ottenendo vittorie di fila. Se poi vi sentite sufficientemente abili, potete provare ad ottenere anche le ricompense del PvP, tra le quali vi sono anche le utilissime monete d’oro.

Collegate un account Battle.net

Al primo avvio di Warcraft Rumble, assicuratevi di fare l’accesso con il vostro account Battle.net e, se non ne avete ancora uno, createlo per l’occasione. Giocare senza un profilo attivo del client Blizzard equivale a salvare i dati solo in locale e, così facendo, rischiereste di perdere tutti i progressi. Collegando un account Battle.net, invece, attiverete i salvataggi nel cloud e potrete anche sfruttare il cross-save: questo significa che potrete giocare ovunque mantenendo tutte le vostre pedine e i relativi potenziamenti, che si tratti di tablet o smarpthone iOS/Android.

