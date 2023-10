Warcraft Rumble ha una data di lancio: esce in tempo per la BlizzCon!

Blizzard ha annunciato la data di uscita di Warcraft Rumble, nuovo gioco mobile per piattaforme iOS e Android. Annunciato nel 2022 come Warcraft Arclight Rumble cambiando poi nome successivamente, il gioco uscirà il 3 novembre 2023 su App Stor e Google Play, distribuito come free to play con acquisti in-app opzionali.

La data di lancio non è casuale e coincide con l'inizio della BlizzCon 2023 in programma ad Anaheim, in California, con Blizzard che ritorna ad uno show in presenza dopo oltre tre anni: l'ultima edizione dal vivo dell'evento si è svolta a novembre 2019, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia Covid-19.

Warcraft Rumble viene definito come "il primo gioco di Warcraft realizzato appositamente per dispositivi mobile con personaggi, eroi, villain e ambientazioni tratte dal mondo di Warcraft."

Il gioco si presenta come uno strategico dal gameplay semplificato ma non per questo meno divertente, pensato per conquistare un vasto pubblico. Warcraft Rumble è realizzato sotto la supervisione di Chris Metzen, veterano di Blizzard e attivo sul franchise di Warcraft sin dal 1994.

Potete già effettuare la pre-registrazione a Warcraft Rumble da App Store e Google Play per essere sicuri di ricevere una notifica il 3 novembre, quando il gioco sarà disponibile per il download in tutto il mondo.