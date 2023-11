Warcraft Rumble disponibile su Apple e Android: il trailer di lancio alla BlizzCon 2023

Oltre ad aver fatto da palcoscenico per la presentazione del nuovo arco narrativo World of Warcraft Worldsoul e della sua prima espansione The War Within, la nuova edizione della BlizzCon concede spazio anche a Warcraft Rumble, nuovo gioco di strategia ora disponibile per il download su dispositivi iOS e Android.

Warcraft Rumble è stato reso disponibile proprio durante la presentazione tenuta alla BlizzCon 2023, con Blizzard Entertainment che ci concede un nuovo assaggio del mobile game con il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia.

Warcraft Rumble è un gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, in cui dei Mini collezionabili prendono vita in frenetiche battaglie faccia a faccia. È possibile giocare in diverse modalità, tra cui la campagna per giocatore singolo, sfide epiche in PvP e molto altro. Potrete collezionare oltre 65 Mini di Warcraft e costruire le vostre personali armate: una buona strategia si rivelerà fondamentale per l'ottenimento della vittoria. Per ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alle pagine ufficiali di Blizzard.

Sulle nostre pagine trovate il link per il download gratis di Warcraft Rumble, disponibile da oggi su tablet e smartphone Android e su iPhone e iPad. Il gioco è completamente tradotto in lingua italiana e attualmente non sembra sia previsto un port per PC.