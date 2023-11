Warcraft Rumble gratis: link per il download in italiano su Apple e Android

Dopo Hearthstone e Diablo Immortal, Blizzard torna su mobile con un nuovo gioco basato sull'universo di Warcraft: Warcraft Rumble è disponibile per il download gratis dal 3 novembre, ecco i link per scaricare il gioco in italiano su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Ma che gioco è Warcraft Rumble? Il nuovo progetto di Blizzard viene descritto come "uno strategico d'azione in cui Mini di Warcraft collezionabili prendono vita e si affrontano in battaglie epiche. Che tu scelga di giocare l'imponente campagna per giocatore singolo o di affrontare testa a testa epiche battaglie PvP, preparati a sperimentare il vero significato del caos più spassoso."

Link download Warcraft Rumble gratis in italiano

Warcraft Rumble è pensato appositamente per le piattaforme mobile e non è disponibile su PC, il gioco è completamente tradotto in italiano ed è compatibile con tutti gli smartphone ed i tablet Android, con iPhone e iPad. L'app pesa poco meno di 300 MB ma al primo avvio è previsto un download aggiuntivo di almeno 2GB quindi assicuratevi di avere spazio libero a sufficienza per effettuare l'aggiornamento.

Warcraft Rumble è uno dei protagonisti della conferenza Blizzard alla BlizzCon 2023, in programma venerdì 3 novembre alle 19:00 ora italiana.