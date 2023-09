Warcraft Rumble pronto al lancio su iOS e Android: pre-registrazioni al via

Il nuovo videogioco di Blizzard in stile Clash Royale, Warcraft Rumble, sta per approdare ufficialmente su dispositivi iOS e Android. La casa di Irvine precede il lancio della nuova esperienza strategica su App Store e Google Play aprendo la fase di pre-registrazioni.

La nuova iterazione della saga fantasy di Warcraft promette di regalare agli appassionati di esperienze strategiche su sistemi mobile un gameplay particolarmente ricco di contenuti. In Warcraft Rumble il nostro scopo sarà quello di guidare un esercito di Minion collezionabili in frenetiche battaglie da disputare in diverse modalità.

Tre le attività promesseci da Blizzard troviamo le missioni della Campagna per giocatore singolo, le epiche sfide PvP e ulteriori modalità che contribuiranno a rendere ancora più stratificata, e quindi divertente, l'esperienza di gioco da vivere. Il preordine del gioco dà inoltre accesso a diversi contenuti aggiuntivi, come il Modello Coboldo Robot, il Modello Torre Robot, il Ritratto Coboldo Robot e l'Emote Coboldo Robot, ciascuno dei quali potrà essere sbloccato sin dal giorno dell'apertura dei server.

La fase di pre-registrazioni lascia quindi presagire l'imminente approdo di Warcraft Rumble sugli store digitali dei sistemi iOS e Android. In attesa della data di lancio ufficiale, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere dell'ultimo passatempo strategico per sistemi mobile di Blizzard ammirando il video che trovate in cima alla notizia.