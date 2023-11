Warcraft Rumble è un successo, incassa un milione di dollari al giorno

Warcraft Rumble è uscito il 3 novembre in occasione della BlizzCon e in meno di una settimana il nuovo gioco mobile di Blizzard ha riscosso un buon successo, generando ricavi per quattro milioni di dollari in quattro giorni.

Un risultato interessante se pensiamo che il gioco non è disponibile in alcuni territori di grande rilevanza come il mercato cinese. Il Nord America ha generato il 23% dei download totali da App Store e Google Play incidendo per il 47% dei ricavi, a seguire Canada e Germania.

Ad oggi il gioco sta incassando circa un milione di dollari al giorno ma difficilmente manterrà questo volume di affari, secondo le stime degli analisti Warcraft Rumble dovrebbe concludere il primo mese con incassi pari a 14 milioni di dollari.

Warcraft Rumble è il gioco gratis più scaricato su App Store e Google Play in oltre 30 paesi del mondo e all'appello manca la Cina, mercato importante per i giochi Blizzard, come testimonia il successo di Diablo Immortal in Asia.

Se avete iniziato a giocare da poco, ecco 5 trucchi di Warcraft Rumble che vi aiuteranno a vincere le partite di questo strategico che reinterpreta il fenomeno Warcraft proponendo meccaniche di gameplay semplificate e un design rivisitato per conquistare un pubblico più ampio.