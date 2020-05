Warface Breakout: l'FPS multiplayer è già disponibile su PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori russi di Allods Team e le alte sfere di My.Games sorprendono gli appassionati di sparatutto competitivi su console presentando Warface Breakout: il nuovo FPS votato al multiplayer è già disponibile sugli store digitali di PlayStation 4 e Xbox One!

Il progetto è ambientato nel medesimo universo sci-fi di Warface e promette di offrire un'esperienza di gioco ancora più intensa. Il nuovo sparatutto tattico dei ragazzi di Allods comprende cinque mappe, trenta armi e la classica Bomb Mode che consiste nel collocare o disinnescare un ordigno esplosivo.

Il video di annuncio di Warface Breakout mostra delle furiose sparatore e pone l'accento sulla natura strategica e tattica offerta da un titolo PvP che, a detta dei suoi autori, fa della cooperazione di squadra la sua arma più affilata. Gli sviluppatori promettono di rimpolpare di contenuti il titolo con aggiornamenti costanti che, presumibilmente, andranno ad ampliare il ventaglio di arene, l'arsenale, l'equipaggiamento e le modalità accessibili.

Ad ogni modo, è bene precisare che, diversamente dal Warface originario, Breakout non si appoggia a un modello free-to-play ma viene proposto al prezzo di 23,99 euro per l'edizione Standard e a 35,99 euro per quella Deluxe, che comprende il coltello Vendetta, le skin Liberatore e Redentore per le armi M1911 e USP oltre al bundle Cacciatore Notturno per personalizzare la Carta e l'Avatar del proprio alter-ego.