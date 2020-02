Warface su Nintendo Switch: lo sparatutto gratuito di Crytek spunta sull'eShop australiano

Nel listino dell'eShop australiano di Nintendo Switch spunta a sorpresa il porting di Warface, lo sparatutto free-to-play di Crytek già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ad accorgersi del lancio di Warface su Switch è la sempre attenta community di Reddit, con una foto che immortala l'icona di avvio del gioco e un messaggio che conferma l'approdo del titolo sull'eShop australiano.

La scheda illustrativa del porting Switch di Warface fissa a 7,4 GB lo spazio da riservare su disco per installare lo sparatutto gratuito e lo descrive come un FPS che comprende 50 mappe PvP multiplayer, dei Raid da affrontare in PvE cooperativo e un arsenale tanto vasto da vantare ben 200 componenti per delle armi realistiche personalizzabili.

Sempre all'interno del titolo troviamo 5 classi di soldati, ciascuna delle quali è dotata di abilità uniche e di una grande varietà di elementi per la customizzazione. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Crytek, vi ricordiamo che nelle scorse settimane, il team di My.Games che ha sviluppato Warface ha discusso di grafica nextgen su PS5 e Xbox Series X, condividendo delle interessanti riflessioni sulla duttilità del CryEngine.