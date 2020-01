Warface su PS5 e Xbox Series X: gli autori discutono di grafica nextgen e CryEngine

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GamingBolt, Ivan Pabiarzhyn di My.Games ha illustrato gli sforzi compiuti dagli autori di Warface per donare al titolo una grafica nextgen su PS5 e Xbox Series X.

Con il reveal del design di Xbox Series X già avvenuto durante i Game Awards di fine 2019 e la probabile presentazione di PlayStation 5 a febbraio, Pabiarzhyn si sbilancia e afferma che "abbiamo già iniziato a comunicare con i produttori delle piattaforme sul nuovo hardware, ma per ovvie ragioni al momento non posso fare alcun annuncio ufficiale. Il motore che gestisce Warface, il CryEngine, è stato pesantemente modificato dal nostro team per essere in grado di funzionare senza problemi su di una vasta gamma di sistemi. Se scarichi e avvii il gioco su un PC di fascia bassa, ad esempio, rimarrai sorpreso da come funzionerà".

Pur senza confermare lo sviluppo della versione nextgen di Warface, il responsabile del franchise sparatutto di My.com aggiunge infine che "con questo in mente, stiamo esaminando con attenzione tutto ciò che le console di nuova generazione sapranno offrirci, soprattutto in termini di aumento delle prestazioni e di fedeltà grafica".

In un'altra intervista concessa a metà novembre sempre alla redazione di GB, il team di My.Games ha parlato di Xbox Series X e PlayStation 5 e di come la loro CPU next-gen rivoluzionerà gli FPS, non solo dal punto di vista prettamente grafico ma anche nella gestione realistica e simulativa del sonoro e degli effetti audio ingame.