Warface ha raggiunto quota un milione di giocatori su Switch

Lanciato a febbraio su Nintendo Switch, Warface ha raggiunto rapidamente quota un milione di giocatori attivi, come rivelato dal publisher My.Games, il quale ha rivelato anche alcune interessanti statiche.

I giocatori su Switch hanno completato in totale 495,387 partite in PvP, inoltre l'ammontare di ore di gioco supera quota 83.000 giorni, le missioni PvE sono la modalità più popolare (1,285,309 partite) seguite da Special Operations (148,507 partite completate). Gli sviluppatori si sono detti molto soddisfatti e continueranno a lavorare su Warface per Nintendo Switch aggiungendo nuovi contenuti e sfide settimanali, il prossimo grande aggiornamento dovrebbe uscire durante l'estate in contemporanea su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sviluppato inizialmente da Crytek e lanciato nel 2012 come free to play su PC e Xbox 360, Warface è stato poi preso in gestione da My.Games, publisher specializzato in giochi multiplayer online, nel corso degli anni il titolo ha riscosso un notevole successo grazie anche ai porting per le piattaforme di attuale generazione, ad oggi ancora molto giocati e popolari.

My.Games ha in programma di portare Warface su PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento tuttavia si tratta solamente una idea concettuale e lo sviluppo dei porting non è ancora iniziato, come confermato nelle scorse settimane dalla compagnia.