Warface, Skyforge e altri giochi MyGames sono misteriosamente spariti sullo store Xbox

Nel corso delle ultime ore sta accadendo qualcosa di anomalo sullo store Microsoft. Stando alle testimonianze di numerosi giocatori, tutte le produzioni del publisher My.Games sono misteriosamente sparite dal negozio Xbox.

Ecco di seguito l'elenco completo dei prodotti coinvolti nella misteriosa faccenda:

Armored Warfare

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Skyforge

Warface

Warface: Breakout

A rendere parecchio strana la situazione non è tanto l'improvvisa rimozione di questi prodotti dallo store digitale del colosso di Redmond, ma il fatto che chiunque abbia acquistato questi giochi (non si tratta solo di free to play) non possa più procedere con il loro download. Al momento non è chiara quale sia la motivazione per cui tutti questi titoli non si possano più giocare in alcun modo sulle console della famiglia Xbox, ma sembrerebbe che la problematica non riguardi Steam e il PlayStation Store, dove tutti questi prodotti sono ancora disponibili al download e all'acquisto.

In attesa di un comunicato ufficiale da parte del noto publisher, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Warface Breakout, lo spin-off dello sparatutto free to play di Crytek che purtroppo non è riuscito a fare centro.