Warface: lo sparatutto di Crytek sbarca ufficialmente su Nintendo Switch

Dopo essere stato avvistato sull'eShop australiano, Warface, lo sparatutto free-to-play di Crytek è stato ufficialmente e inaspettatamente annunciato su Nintendo Switch con tanto di trailer di lancio per la console della grande N.

Warface è stato inizialmente lanciato nel 2013 su PC per poi arrivare su PlayStation 4 e Xbox One nel 2018. Lo sparatutto free-to-play offre un mix di modalità PvE e PvP che consente ai giocatori di impersonare una delle cinque classi di soldati presenti nel gioco, ognuna dotata di abilità specifiche ed elementi di personalizzazione unici. Warface è anche il primo gioco a portare il CryEngine su Nintendo Switch: nel caso specifico girerà a 30 fps e 720p in modalità TV e 30 fps e 540p in modalità portatile. Il gioco offrirà il supporto al giroscopio e all'HD rumble e potrà essere giocato senza abbonamento a Switch Online.

Al lancio saranno disponibili cinque modalità PvP, tutte le modalità PvE e tre operazioni RAID chiamate HQ, Cold Peak e Earth Shaker. Warface, disponibile da ora anche su Nintendo Switch (presumibilmente dalla mezzanotte italiana), riceverà anche il nuovo aggiornamento Titan per le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente gli sviluppatori hanno parlato della possibile grafica next-gen di Warface su PS5 e Xbox Series X.