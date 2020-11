Warframe abbraccia la nextgen: la versione PS5 in un video gameplay

Gli sviluppatori di Digital Extremes confermano l'arrivo su console nextgen di Warframe entro la fine del 2020 e, dalle colonne del PlayStation Blog, discutono delle migliorie apportate al titolo mostrando con l'ausilio di un video gameplay tratto, ovviamente, dalla versione PS5.

I rappresentanti della software house londinese descrivono tutti gli interventi compiuti per attingere alle risorse computazionali delle console di nuova generazione. Il produttore capo Dave Kudirka spiega quindi che, grazie all'hardware nextgen, Warframe guadagnerà un'illuminazione dinamica ancora più ricca, con ombre sensibilmente più definite e l'aggiunta di tantissime fonti di luce, dal bagliore della spada dei guerrieri Tenno al flash prodotto dalle armi a energia diretta dei nemici.

La nuova tecnologia di rendering adottata da Digital Extremes farà sì che gli autori di Warframe possano spingere ulteriormente sull'hardware di PS5 e Xbox Series X: l'intenzione dichiarata di Kudirka è infatti quella di "creare nuovi contenuti da zero utilizzando questa tecnologia che migliora sensibilmente il modo di giocare". Sempre in riferimento a PlayStation 5, il produttore capo ribadisce che il titolo girerà in 4K a 60fps e vanterà il supporto a tutte le funzionalità del controller DualSense.

Come specificato di recente da Digital Extremes, gli update che accompagneranno il lancio di Warframe su nextgen lo metteranno a dieta e ne ridurranno di circa 15GB il peso su hard disk.