Warframe Accordo Gioviano: l'ultimo Devstream svela le novità dell'update

Gli autori canadesi di Digital Extremes ci invitano a fronteggiare le orde di Amalgam su Gas City dedicando il loro ultimo Devstream alle novità contenutistiche di Accordo Gioviano, l'aggiornamento di Warframe disponibile da qualche giorno su PC e previsto in uscita a breve su console.

Oltre alla proverbiale infornata di nuove mod, armi e cosmetiche per personalizzare e potenziare il proprio Tenno, l'evento in streaming dedicato a The Jovian Concord ci permette di approfondire la conoscenza dei nuovi nemici che ci attendono nell'installazione industriale fluttuante sull'atmosfera venefica di Giove.

Gli ibridi tra i Corpus e i Sentient vanteranno routine di attacco e di movimento del tutto inedite che metteranno a dura prova anche i giocatori più navigati, e questo senza considerare le sfide di alto profilo che attendono coloro che vorranno cimentarsi contro il Ropalolyst, una creatura alata in grado di sferrare attacchi micidiali e di compiere rapide evoluzioni per disorientare i Tenno.

Sconfiggendo questo minaccioso boss e superando il Prologo Chimera potremo ottenere dei pezzi di equipaggiamento e dei componenti cibernetici per assemblare sulla nostra astronave il quarantesimo Warframe, WISP, e accedere a modalità inedite come Disturbo, una sfida ambientata su Gas City e incentrata sul controllo delle condutture del complesso industriale minacciate dalle ondate di Amalgam.

L'aggiornamento Accordo Gioviano dovrebbe essere disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine di maggio o, comunque, non più tardi della prima metà del mese di giugno. Come l'espansione Fortuna e come ogni altro update di Warframe pubblicata in questi anni da Digital Extremes, anche l'aggiornamento Accordo Gioviano potrà essere scaricato in via del tutto gratuita dagli utenti di questo popolare action sci-fi in salsa freemium.