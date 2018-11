Warframe è adesso disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Dopo tanta attesa, Warframe è finalmente disponibile per il download gratuito su Switch. Per celebrare l’occasione, Nintendo e Digital Extremes hanno pubblicato un trailer di lancio che ci offre una breve panoramica di questa nuova edizione.

Il porting per Switch di Warframe è stato sviluppato da Panic Button, software house particolarmente apprezzata per il suo lavoro sulle conversioni di Rocket League, DOOM e Wolfenstein 2 The New Colossus. Come dimostra il filmato pubblicato recentemente sulle nostre pagine, anche in questo caso sembra proprio che siamo davanti a un porting di pregevole fattura, che promette una buona resa visiva e un framerate decisamente stabile. Per chi non ne fosse al corrente, Warframe è uno sparatutto cooperativo in terza persona free-to-play dal sapore fantascientifico. I giocatori indossano i panni dei Tenno, guerrieri esperti nel combattimento con lame e armi da fuoco in grado di sfruttare i poteri delle armature “Warframe” e in lotta contro i Grineer, membri di un esercito imperiale alla conquista del sistema solare. Il titolo è disponibile da qualche anno su PC, Playstation 4 e Xbox One e può contare su una community di circa 40 milioni di giocatori. Quest’oggi, Warframe approda anche su Nintendo Switch, lo recupererete anche sulla console ibrida della Grande N?