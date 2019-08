Warframe si aggiorna: il nuovo video svela armi e abilità di Gauss, il Redentore di Altra

Conclusosi l'evento estivo di Warframe con l'Allerta Tattica Dog Days, gli autori di Digital Extremes tornano ad espandere l'universo sci-fi del loro iconico sparatutto multiplayer gratuito con la conferma dell'arrivo su PC (e prossimamente su console) di Gauss, il Redentore di Altra.

Il doppio filmato dimostrativo confezionato dagli sviluppatori canadesi per festeggiare l'arrivo di Gauss e del nuovo update di Warframe a lui dedicato tratteggia i contorni contenutistici di questo aggiornamento caratterizzato dall'aggiunta di nuove missioni/Tileset in tutto il Sistema Solare, di Sfide inedite da affrontare contro i Grineer e di ricompense esclusive da acquisire partecipando alle Missioni Disturbo della Fortezza Kuva.

Chi vorrà guadagnare 1.000 punti Reputazione con uno qualsiasi dei 6 Sindacati del gioco, oltre alle incursioni nella Fortezza Kuva potrà andare a caccia del Medaglione dell'Associazione Universale che si trova in tutti i nodi Disturbo del sistema, eccezion fatta per Marte.

Per quanto concerne Gauss, il nuovo Tenno ci viene descritto come un eroe dalla velocità supersonica che "non smette mai di muoversi": per tenere fede al suo nome, infatti, Gauss genererà una corrente elettrica costante decidendo di rimanere sempre in movimento. La corrente di questa abilità contribuirà a ricaricare l'Indicatore di Velocità e gli Scudi fino a un massimo dell'80%.

L'equipaggiamento di Gauss comprenderà inoltre lo squisito fucile Acceltra, la pistola Akarius, l'elmo Mag e la Syandana Altra. Sia Gauss che le attività inedite dell'update Il Redentore di Altra sono già disponibili su PC e lo saranno presto per tutti gli appassionati di Warframe su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.