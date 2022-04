Warframe Angeli della Zariman arriva oggi: nuovo trailer per il DLC gratis

Per celebrare il debutto su tutte le piattaforme dell'espansione Angeli della Zariman, il team di sviluppo di Warframe ha appena pubblicato uno spettacolare video che ci mostra in movimento tutte le principali novità dell'aggiornamento gratuito.

Per chi non avesse seguito le ultime notizie, l'arrivo dell'aggiornamento in questione segnerà il debutto nel free to play di tre diversi strumenti di morte Zariman, i quali dispongono di una serie di miglioramenti che i giocatori potranno apportare per modificare il loro funzionamento e sbloccare ad esempio una modalità di fuoco secondaria. Il vero protagonista dell'update è però Gyre, il quarantanovesimo Warframe la cui principale abilità consiste nel lancio di una Arcsphere, sfera energetica rotante che infligge danni elettrici a chiunque rientri nel suo raggio d'azione. Sarà inoltre possibile avventurarsi nella nuova area chiamata Zariman Ten Zero, la quale include zone come il Chrystalith social hub, al cui interno troverete personaggi con cui interagire e sbloccare funzionalità di gioco inedite.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer dell'espansione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulla prima espansione single player di Warframe, La Nuova Guerra.