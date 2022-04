Warframe Angels of the Zariman: l'evento di presentazione dell'espansione ha una data

Nel pieno dei festeggiamenti per i 9 anni di Warframe con tanti regali, i ragazzi di Digital Extremes volgono lo sguardo al futuro e fissano la data del prossimo evento in streaming: l'appuntamento mediatico sarà interamente dedicato ad Angels of the Zariman, l'espansione gratuita in arrivo su PC e console.

La fase ingame di Angels of the Zariman rimarrà nel solco narrativo e contenutistico tracciato dagli sviluppatori canadesi con la Nuova Guerra di Warframe, garantendo così a tutti gli appassionati l'opportunità di immergersi in una nuova Quest con il proprio Tenno.

Chi è alla costante ricerca di emozioni e di sfide da completare nella dimensione sci-fi di Warframe sarà poi felice di sapere che in Angels of the Zariman troveranno spazio anche un guerriero inedito e, soprattutto, delle nuove modalità di gioco che, presumibilmente, verranno svelate proprio in coincidenza del prossimo streaming.

L'appuntamento con il Devstream di Warframe Angels of the Zariman è fissato per le ore 20:00 italiane di domani, venerdì 8 aprile. Sempre nel corso di questo imminente evento, si spera, dovremmo ricevere degli aggiornamenti sul lavoro che Digital Extreems sta svolgendo per integrare il supporto al cross-play e al cross-save su tutti gli ecosistemi PC, PlayStation, Xbox e Switch.