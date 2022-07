Warframe, tutti gli annunci del TennoCon 2022: dal Paradosso Duviri al Cross Play

Si è svolto nella notte il TennoCon 2022, evento annuale con il quale lo studio di sviluppo canadese Digital Extremes informa tutti i suoi giocatori sulle novità per Warframe. Facciamo il punto sugli annunci più importanti.

Digital Extremes ha aperto le danze con l'annuncio de "Il Paradosso Duviri", una nuova quest cinematografica in arrivo nel corso dell'inverno di quest'anno. I giocatori di Warframe dovranno calarsi nei panni di un fuorilegge noto come Drifter per liberarsi dall'infinito ciclo quotidiano di morte e rinascita di Duviri. Tra i paesaggi dai colori mutevoli troveranno Guardie Dax, richieste ed enigmi che ricompenseranno con Decreti, potenziamenti capaci di aumentare le capacità di Drifter per la durata del ciclo di quel giorno. Il Paradosso Duviri avrà luogo prima degli eventi de La Nuova Guerra, dando la possibilità a più giocatori di sperimentare tutto ciò che ha da offrire.

Prima di allora, il prossimo aggiornamento di Warframe, "Veilbreaker", introdurrà su tutte le piattaforme un nuovo personaggio giocabile, l'eroico soldato Grineer Kahl-175. Dopo essere sopravvissuto alla devastazione di Cetus da parte di Erra e aver rimosso il suo Velo Narmer, Kahl decide di combattere per la sua libertà e quella dei suoi fratelli Grineer.

Digitale Extremes ha fatto sapere di essere arrivata ad un buon punto nello sviluppo delle funzionalità Cross Play/Cross Save e delle versioni mobile, dunque i primi test verranno condotti nel corso di quest'anno. In preparazione di ciò, il team sincronizzerà i vari sistemi a partire dal Mercante del Void, Baro Ki'teer. Gli Inventari verranno allineati per tutte le piattaforme quando Baro effettuerà la sua visita programmata il 29 Luglio 2022.

Prosegue, intanto, la collaborazione con Joe Madureira, meglio conosciuto per il suo lavoro su franchise come Uncanny X-Men della Marvel e Darksiders. L'artista sta lavorando per portare il suo Warframe ispirato al lupo all'interno del Sistema Origin. I buoni rapporti con Madureira si sono concretizzati anche con una partnership con lo studio da lui stesso fondato, Airship Syndacate, già responsabile di titoli come Darksiders Genesis, Battle Chasers: Nightwar e The Ruined King: A League of Legends Story. Digital Extremes e Airship Syndacate stanno lavorando ad un nuovo misterioso progetto che verrà svelato ai Game Awards di fine anno.

Durante la TennoLive, c'è inoltre stato spazio per un teaser del cortometraggio animato dedicato a Styanax, il 50° Warframe in arrivo. Ispirato ai guerrieri armati di lancia e scudo del lontano passato della Terra, Styanax evoca i campioni dell'antica mitologia. Il corto completo verrà mostrato con l'avvicinarsi el debutto di Styanax nel Sistema Origin.

Il TennoCon 2022 si è infine concluso con l'annuncio di Soulframe, avvenuto con l'ausilio di un trailer cinematografico di cinque minuti. Sviluppato dai veterani dello studio, è stato descritto come un gioco completamente nuovo ascrivibile al genere action MMORPG. nonché destinato ad essere distribuito in formato free-to-play.