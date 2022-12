Warframe, arriva finalmente il cross-play: abbattute le barriere tra PC e console

Dopo anni di attesa, la community di Warframe potrà finalmente dire addio alle barriere che fino ad oggi avevano limitato le possibilità tra le versioni PC e console del gioco. Il free-to-play, infatti, accoglie con il nuovo aggiornamento la tanto desiderata funzione del Cross-Platform.

Il Gioco Multipiattaforma è una funzionalità pensata per unire il Sistema Origin una volta per tutte. Gli sviluppatori di Digital Extremes stanno riunendo Tenno da tutto il mondo e attraverso le piattaforme per lasciar giocare insieme la community. Attualmente non tutte le feature sono disponibili, tra cui quella del Cross-Save, che verrà abilitato in un momento successivo.

Con il lancio del Gioco Multipiattaforma in Preda della Luna sarete in grado di svolgere missioni su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch unendovi alla squadra di un altro Tenno o utilizzando il matchmaking pubblico. Potrete anche utilizzare la Chat per coordinarvi e comunicare con altri giocatori. Gli utenti di tutte le piattaforme possono incontrarsi nelle stazioni, tuttavia le visite al Dojo non sono attualmente disponibili.

I giocatori provenienti da piattaforme differenti dalle vostre presenteranno un'icona specifica accanto al proprio nome per aiutare a verificare che un membro della squadra o un altro giocatore arrivi da un altro sistema. Saranno inoltre aggiunti dei suffissi numerici agli alias per identificare i giocatori che hanno lo stesso nome su piattaforme diverse.

È infine importante sottolineare che il Cross-Play sarà disattivabile attraverso le opzioni di gioco. Se lo desidererete, quindi, potrete continuare ad interagire solo con gli utenti della vostra stessa piattaforma. Gli sviluppatori hanno promesso di tenere aggiornati gli utenti su tutte le prossime novità relative al Cross-Platform di Warframe. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla pagine ufficiali del gioco.