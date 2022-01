Warframe: in arrivo l'annuncio in diretta dei contenuti successivi a New War

È trascorso ormai un mese dal debutto de La Nuova Guerra in Warframe, l'aggiornamento dedicato alla campagna single player completamente gratuita per i giocatori del free to play. Sembra però che stiano per arrivare nuovi contenuti e il loro annuncio verrà fatto in diretta streaming a brevissimo.

Digital Extremes ha infatti confermato che il prossimo venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano sarà possibile assistere ad una presentazione dei primi contenuti dell'anno. Nel comunicato ufficiale degli sviluppatori è stato inoltre annunciato che a presentare l'evento sarà Rebecca Ford, che ricopre il ruolo di Director of Community and Live Operations ed è anche la doppiatrice di Lotus. Nel corso della diretta si ripercorreranno le vicende principali della campagna di New War e verranno presentati tutti i contenuti in arrivo prossimamente, tra i quali potrebbe essere il prossimo Warframe giocabile. Tra gli argomenti della diretta ci saranno anche il TennoCon 2022 e lo stato dei lavori del cross-save, una delle funzionalità più attese dai giocatori che vogliono cambiare piattaforma.

In attesa che la diretta abbia inizio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il video in CGI di Warframe Una Nuova Guerra.