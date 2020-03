Warframe, è in arrivo l'Operazione Scarlet Spear: dettagli e ricompense

Digital Extremes ha annunciato che nel corso della prossima settimana prenderà il via l'Operazione Scarlet Spear in Warframe per PC. In un secondo momento arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e PC.

L'Operazione Scarlet Spear inizia con i Sentient che fanno breccia su Veil Proxima, mettendo a repentaglio la sicurezza dell'intero Sistema Origin. Il vostro compito sarà quello di unire le forze con i vostri compagni Tenno per creare la prima linea di difesa con il Collegamento Operativo. La base di partenza sarà rappresentata dalla Stazione Flottiglia Scarlet Spear, dalla quale potete imbarcarvi nelle due nuove missioni. Per cominciare, dovrete far visita a Little Duck inella Flottiglia Scarlet Spear, in orbita attorno alla Terra, e impadronirvi di un Segnalatore OpLink.

Assalto a terra

A terra, la vostra missione sarà quella di impadronirvi dei Codici d'Eliminazione dalle Condrix Sentient e trasmetterli ai vostri alleati. Dovrete utilizzare un Segnalatore OpLink ed evitare che i Sentient lo danneggino.

Murex Raid

Nel Railjack, il vostro obiettivo sarà quello di infiltrarvi nella Murex Sentient, ottenere il controllo della Matrice di Trasmissione e diffondere i Codici d'Eliminazione condivisi dal team a terra. Questo isolerà la Murez dal resto dell'Armata Sentient nella profondità di Veil e ritarderà la distruzione.

Little Duck avrà a disposizione nuovi oggetti che potrete scambiare con i Crediti Scarlet:

Fucile Basmu : prendi la mira con due modalità di fuoco diverse: raggio e fuoco rapido;

: prendi la mira con due modalità di fuoco diverse: raggio e fuoco rapido; Arcane : un nuovo modo per ottenere questi potenziamenti;

: un nuovo modo per ottenere questi potenziamenti; Schema Forma Stile : una Forma per massimizzare la flessibilità del Modding nelle Armi Corpo a Corpo;

: una Forma per massimizzare la flessibilità del Modding nelle Armi Corpo a Corpo; Altre ricompense uniche come Avioniche, Sigilli Clan, Medaglie e molto altro.

Verranno inoltre messi a disposizione il Set Nova Atomica (Skin Nova Atomica, la Skin Cecchino Alamos e la Syandana Radia), le decorazioni Dojo Sentient e lo strumento musicale Shawzin Tiamat. Trovate un'anteprima di tutti questi contenuti nel trailer dell'Operazione Scarlet Spear e nelle immagini allegate in calce. Intanto, proseguono i festeggiamenti per il 7° anniversario di Warframe.